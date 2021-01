Linda HUET

En tant que consultante en recrutement, j'interviens sur l'identification et l'approche de cadres dans le secteur des systèmes d'informations,



Mindset est un Cabinet de Recrutement Middle & Top Management en Systèmes d’Information

http://cabinet-mindset.fr/



Nous conseillons et accompagnons des entreprises et institutions, en toute confidentialité, dans la recherche de leurs cadres et cadres dirigeants en systèmes d’information



Ce qui nous rend uniques :



Notre business model se décline au travers de deux activités :

Une activité principale d’Executive Search ( Recrutement) , ainsi qu’une activité de Management de transition



Entre 40 et 50 recrutements par an, réalisés exclusivement pour des entreprises utilisatrices (nous ne recrutons pas pour les Esn, les Cabinets de conseil SI, ou les éditeurs)



Les membres du Cabinet disposent de plus de quinze ans d’expérience professionnelle en recrutement en SI, et/ou ont occupé une fonction opérationnelle de management en systèmes d’information



Pleinement détenteurs de notre capital social, nous n’entretenons aucune relation capitalistique ou commerciale avec des Esn ou d'autres acteurs de l’écosystème SI



Nous avons conçu et mettons en œuvre une ingénierie de recrutement globale qui agrège les méthodes de recrutement traditionnelles & modernes



Depuis le 1er janvier 2012, nous avons mis en œuvre une démarche de mécénat qui donne plus de sens à notre quotidien, 2% des honoraires de chaque recrutement finalisé est reversé à l’association Aide & Action dont nous sommes partenaires



Retrouvez les postes sur lesquels nous sommes mandatés sur cabinet-mindset.fr et suivez notre actualité sur Twitter: @MindsetSI



