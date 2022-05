Linda IDRI

Au sein de la société CEGID depuis octobre 2015 en tant que chargée de l'administration du personnel et de la paie j'ai travaillé auparavant au sein de la société INTRUM JUSTITIA ou j'ai également été chargée de l'administration du personnel et de la paie durant trois ans. A ce titre, j'ai géré le personnel de son entrée à sa sortie. J'ai également traité les arrêts maladies, les contrats et avenants, les acomptes... J'ai été amené à réaliser des reporting RH.

Enfin, j'ai pu participer à la mise en place d'un nouveau logiciel de paie.

En CDD actuellement au sein de la société CEGID, je souhaite dans un premier temps pouvoir maîtriser mon périmètre avant de pouvoir monter en compétence au niveau de la DSN.