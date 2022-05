Linda KATANE

Forte d'une expérience de 12 ans dans l'assistanat commercial, la communication, je travaille en auto entrepreneur pour différentes entreprises (Ostéo Marseille, Cabinet de recrutement Marseille, Espaces verts Trets, Association d'aide aux victimes Marseille, Coiffeur Bio sur Marseille, Intendant de terrain de Golf Rousset, Paysagiste Cavaillon, Société d'Éditions Aix, agence de voyages Simiane),

pour lesquelles je réalise différentes missions soit à domicile via le net, soit sur place dans leurs locaux.



E-Mailing, Création Mailing sur In design, appel d'offres, phoning pour qualification de fichiers, gestion de votre agenda/RDV, création et mise à jour des fichiers clients, statistiques, relations publiques, relations presse, création cartes de visites, flyers, banderoles, roll up, panneau de chantier, plaquettes, petite comptabilité, commandes fournisseurs, devis clients, organisation d'évènements ... (pas de TVA, facturation à l'heure ou forfait)



Je travaille sur in design, powerpoint, photoshop, word, excel,intenet, jardicad.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou rdv.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande ponctuelle ou plus régulière.





Mes compétences :

Siemens Hardware

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Lotus 1-2-3

Internet

IBM AS400 Hardware

FileMaker Pro for Windows

Adobe Photoshop