Linda KELLER

Responsable commerciale d'un groupe en pleine évolution depuis 5 ans.



En charge de la commercialisation d'un hôtel, de 3 restaurants et d'un spa. Ouverture prochaine d'un nouvel hôtel et d'une Brasserie à Belfort.



Prospection et gestion des contrats sur le marché corporate

Responsable séminaires et banquets (400m² de salles de séminaires)

Gestion de la communication du groupe, création des visuels marketing, campagne de communication, newsletter.

Assistante administrative du directeur du groupe