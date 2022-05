Linda Leclerc a fondé l'École du Yoga du Rire en 2005. Diplômée de l'UQTR en Génagogie (spécialité en interventions auprès des groupes) puis formée auprès des fondateurs du mouvement international, Dr Madan Kataria et Madhuri Kataria, Linda est Maître professeur agréé de yoga du rire en 2010, titre alors détenu par seulement 4 personnes à travers le monde. Elle enseigne cette méthode simple, ludique et efficace de diminuer son stress, retrouver le plaisir de rire, augmenter sa créativité et sa joie de vivre... bref, pour être plus heureux et avoir plus de plaisir dans la vie!

Linda a reçu à deux reprises la plus haute distinction internationale de "Laughter Ambassador Award" soit en 2006 et en 2009. Active au niveau international, Linda travaille auprès des entreprises et des organisations en offrant des ateliers, conférences, séminaires et formations ainsi qu'en offrant du coaching privé.



Mes compétences :

Formatrice

Animation

Gestion du stress

Organisation d'événements

Conférencière

Mieux-être

Santé

Créativité