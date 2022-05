Linda LORD

Vous visez un nouveau marché ou cherchez à accélérer votre croissance ?

Vous voulez savoir…



Comment s’y prendre ?

Sur quoi vous concentrer ?

Ce qu’il manque pour générer plus de prospects ?

Si vous avez une bonne approche marketing ?

Quels clients contacter et quand ?



Une bonne façon de commencer:

séduisez et fidélisez vos clients.

Vous pourrez ainsi en utilisant mes services…



Augmenter votre chiffre d’affaires avec un budget raisonnable,

Humaniser vos performances pour obtenir les résultats souhaités,

Ajouter de la valeur à votre modèle d’affaires.



Je invite à visiter mon siteArray et à vous inscrire à ma chronique "Innover et vendre" en prime vous pourrez obtenir gratuitement un ebook "La commercialisation B2B d'un produit innovant". Un projet collaboratif Québec France, où 10 experts ont écrit un article qui est susceptible de répondre à vos attentes.



Riche d'une expérience de 30 ans dans l'environnement entrepreneurial B2B, auprès des décideurs, j'aide les dirigeants de PME à développer leur marché, à séduire et fidéliser leur clientèle cible, principalement ceux qui ont des produits et services innovants. J'ai accompagné près de 600 entrepreneurs individuellement dans leur entreprise.



Je suis fondatrice de Lord Innovations qui offre des services en marketing stratégique et opérationnel pour accélérer le développement de marchés entre entreprises. J'identifie des solutions créatives et réalistes qui peuvent se transformer promptement en plans d’action avec des résultats mesurables, pour plus de revenus. Je suis très consciente des enjeux financiers et de la gestion opérationnelle et je partage aussi avec plaisir la richesse de mon réseau de contacts..



Mes compétences :

Communication

Marketing

Web

Gestion de projet

Management