Linda MAROLLEAU

Professionnelle des secteurs de la communication et du développement culturel je vous propose de mettre en œuvre mes compétences au service de votre structure afin de valoriser et dynamiser ses activités.

Conviction et détermination me font vous présenter mes références pour servir et piloter l’ensemble des missions qui me seront confiées.

J’ai acquis une solide expérience en travaillant avec des collaborateurs visionnaires et des clients exigeants.

J’ai aussi eu l’opportunité d’exercer mes compétences dans des structures de tailles très diverses, de renommée internationale ou confidentielle.

Avant de gérer en binôme avec mon époux les deux SARL Sport Evidence et Noah Sport, sociétés au développement solide, j’ai assuré avec succès la création du poste de chargée de développement culturel et de communication à l’Inrap, établissement public de recherche, pour les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté dès 2005, puis pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne à partir de 2008.



Autant d’expériences utiles et transversales de la gestion globale, administrative et communicationnelle qui m’ont permis de maitriser, entre autres, les aspects organisationnels, la coordination de projets et d’équipes, les relations avec les partenaires et clients, la conception et la programmation d’événements, la promotion et la communication institutionnelle et grand public, ainsi que le suivi budgétaire.



Rigoureuse, dotée de l’esprit d’initiative requis, je maîtrise parfaitement les enjeux de la polyvalence et de la disponibilité propres à la fonction de chargée de communication dans ses aspects les plus élargis.



Je serais ravie de vous rencontrer afin de discuter plus en détail de l’opportunité d’intégrer vos équipes sur un poste en adéquation avec mes compétences.

Je suis en outre enthousiaste d’œuvrer à la qualité et au succès des missions qui pourraient m’être imparties pour satisfaire à votre entité.





Mes compétences :

Conception, mise en oeuvre et suivi d'actions de c

Communication interne et institutionnelle

Communication événementielle

Relations presse et publiques

Suivi et contrôle de la chaîne graphique

Développement de la création, de la qualité, et de

Gestion globale administration

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator