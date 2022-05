Linda MEDJOUBI

Avec plus de 14 années au service du client, ma vie professionnelle s' est enrichie d'expériences variées.



L’optimisation de la rentabilité financière de la société par la sécurisation du Chiffre d’affaire me parait être une mission essentielle au service du développement commercial de la société.



Dans mes précédents postes, j’ai pu développer mes compétences financières avec les études bilancielles, juridiques à travers, entre autres, l’application de la loi sur les délais de paiement et la négociation de nouvelles conditions générales des ventes.



Intéressée par les questions de réglementation, de gestion des risques et d'organisation, j'ai consolidé mon expérience de l'audit et du contrôle interne à travers des projets transversaux au métier de Crédit-Manager.



Mon excellent relationnel me permet de sensibiliser les équipes commerciales au contrôle du crédit accordé, et de les impliquer dans le suivi qualitatif.



Mes compétences :

compétences financières et juridiques

rigueur et méthode

réelles capacités de négociation

communicante et pédagogue

créative et innovante

Process

Risk Management

Conduite du changement

Gestion du risque

Contrôle interne

Recouvrement

Satisfaction client

Réorganisation

Analyse crédit