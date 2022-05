Linda MIRI

Bonjour.



Je me suis lancé dans le domaine des Ressources Humaines depuis 2008, en intégrant le poste d'assistante Ressources Humaines au sein d'un centre bus de la RATP. Ce fut une expérience très enrichissante notament à travers les deux projets que j'ai mené sur la modernisation des conditions de travail des machinistes receveurs et sur la création d'une page RH sur le site Intranet de cette entité.



En tant que chargée du personnel j'occupe un poste polyvalent puisque j'ai en charge l'administration et la gestion sociale du personnel, l'évaluation, la formation et la fidélisation des salariés mais aussi tout le processus de recrutement, le tutorat de stagiaires, et les relations partenariats entreprises, comme par exemple Ma chaine Etudiante , plus connue sous le nom de MCETV , l'éditeur HATIER et le groupe l'ETUDIANT.





Sage 100