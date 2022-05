Linda MOULIOM T

« La crise du logement est une réalité en région parisienne. Sachant que la région compte 2millions de 18/30 ans, dont 1,4millions de jeunes actifs et 600 000 étudiants. Elle est la deuxième métropole européenne en nombre de jeunes, derrière Istanbul (2,7M) et devant Londres (1,5M). Un jeune actif gagnant 1800 € par mois éprouve de grandes difficultés pour se loger. La colocation offre donc une alternative à cette population solvable mais pourtant exclue du marché de la location classique.



Arrivée en France, il y a 13ans pour poursuivre mes études supérieures. J’ai été surprise par la part que le loyer représentait dans le revenu pour la majorité des personnes.



A 32 ans, j’ai toujours eu une logique d’optimisation des ressources : Faire mieux avec ce qu’on a. Je pense fermement qu’à défaut de faire toujours plus, on peut déjà mieux repartir les ressources disponibles. C’est ainsi qu’après un cursus d’ingénieur, j’ai entamé ma carrière dans un service Lean Manufacturing. Le lean manufacturing est un ensemble de méthodes permettant d’améliorer la qualité et de réduire les gaspillages. Ensuite j’ai travaillé dans l’efficacité énergétique (économies d’énergies). Apres 3 ans, et quelques milliers de GigaWattheures d’électricité économisés, je quitte cette entreprise pour me lancer dans ce nouveau challenge, avec la même idée directrice : Efficience et réduction de couts.



L’idée de création de l’entreprise et les services proposés ont été construits par un retour sur expérience d’investissements locatifs que j’ai réalisés à titre personnel : L’élément fort de notre produit est le prix, afin d’être en dessous du loyer d’un studio.



Avec comme valeurs directrices : La transparence, l’efficience et la responsabilité, nous espérons vous fournir le meilleur service. Parce que vous le valez bien. »



