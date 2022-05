Linda TZEUTON

Passionnée par l’efficacité énergétique et forte de mes différentes expériences professionnelles, je me lance à mon compte et propose des prestations pour des acteurs du secteur énergie.

- Solutions de financement : Tiers Financement, location financière, CPE, protocole IPMVP

- Audit règlementaire (tertiaire, copropriété, industrie, exploitation agricole)

- Accompagnement ISO 50 001

- CEE – Apporteur d’affaires – Gestion et développement de portefeuille clients

- Conduite de travaux (Exécution, Réception chantiers, réserves)

- Réalisation de plans, simulation thermique dynamique (STD), simulation statique des déperditions, Thermographie

- Prestations à la carte



Travail en home office ou sur site, à voir. Région France. Devis sur demande.





Mes compétences :

Energie

Thermique

Financement de projet

Conduite de chantier