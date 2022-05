Linda NOUIRA

Je souhaite travailler dans la gestion de projet AMOA et mettre à profit mes compétences en gestion de projet dans un cadre innovant, humain et stimulant.

J’aspire à travailler, partager - et rire - avec des personnes qui partagent la même vision.

Je suis une fille déterminée et dotée d’une conscience professionnelle - et d’une imagination débordante ! - qui me permet de vite (et bien) m’adapter aux différentes situations.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Mobile

Base de données

Marketing opérationnel

Communication interne

Gestion événementielle

Relation fournisseurs

Réseaux sociaux

Marketing produit

Accueil des clients

Marketing

KPI

Microsoft Office

Gestion de projet

Reporting

Lancement de produits

Relations internationales

Evènementiel et logistique

Gestion de produit

Web 2.0

Gestion des stocks

Webmarketing

Back office

backlog

Facturation

Approvisionnement et achats

ERP

Optimisation des process

Conduite du changement

Conduite de projet

Workflow Management

Siebel

Oracle E business Suite

Gestion des process

Logistique

Amélioration de process

Gestion des stocks et approvisionnement

Comptabilité analytique