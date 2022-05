Linda POUILLIC

Forte de mon expérience professionnelle en tant que commerciale,j'ai pu observer qu'il y avait les exigences et les contraintes du travail « moderne » souvent génératrices de mal-être. J'ai donc décidé de me mettre au service des salariés afin de leur donner des outils grace à la sophrologie, notamment dans la gestion du stress et la prévention de l’épuisement professionnel. Je propose des formations en entreprise ainsi que des suivis individuel.



Mes compétences :

Developpement d'un portefeuille client

Prospection

Analyse des besoins

Conseil,negociation et vente de contrats

Mise en place de partenariat

Animation d'une equipe de 20 a 30 personnes

Formation des equipes

Définition d'objectifs et d'un projet d'accompagne

Accueil et prise en charge des personnes en indivi

Elaboration d'un protocole d'accompagnement