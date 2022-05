Linda PROFIT

Responsable d'opérations de constructions de bâtiments industriels, bureaux, services et d'habitation pour Maître d'Ouvrage Privé.

Cette fonction me permet de faire du montage d'opération depuis la phase de négociation, recherche de foncier en passant par la préparation du permis de construire en partenariat avec des cabinets d'architectes, le suivi lors de l'instruction, la souscription pour assurance DO TRC, le montage des DCE (élaboration CCTP et DPGF), l'analyse des offres et choix des entreprises avec négociation des prix, la passation des marchés, le choix et la coordination des bureaux d'études, la mission OPC, le suivi et validation des règlements sur proposition de paiement, la réception et suivi des levées de réserves.

En parallèle, gérante de la Société DP Platre. Société en plâtrerie, peinture, isolation...