Linda REOUTSKY

Depuis 07/2007

- Assistante Exécutive polyvalente

- Assistante RH

- Assistante logistique…



2006 à 2007

Hôtesse d’accueil/Standardiste (Bristol-Myers Squibb)

- Préparations de badges visiteurs, accueil physique et téléphonique

- Gestions des pré-visites sur systèmes informatique

Styliste en évènementiel (Le Public Système)

- Inauguration de la boutique Lancel,

- Inauguration du Dôme à la Défense



1998 à 2006

Styliste & associé à l’agence Télévisionstyle personnalités Télé)

- Chargée du showroom

- Responsable logistique

- Styliste, habilleuse, shoppeuse

- Fabrication de dossiers conseil en style

- Suivi des relations marques

- Régisseuse pour nos évènements



Mai 2001/02/03

Styliste de la montée des marches pour le Festival de Cannes

- Accueil des personnalités et présentation du showroom

- Chargée du stylisme homme pour PAL ZILERI

- Chargée du stylisme homme pour femme différentes marques

- Gestions des stocks



1997 à 1998

Hôtesse d’accueil et événementiel (Agence Sybile)



1986 à 1997

Mannequin (Agence Elite Model

Management New-York à Paris…)



Maîtrise des logiciels bureautiques

-Word

-Excel

-Powerpoint

-Photoshop

-Outlook

-Outils internet



Mes compétences :

Assistante de Direction

assistante logistique

facturation

Habilleuse

Hôtesse

Logistique

Mannequin

Styliste