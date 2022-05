Linda SAMI

Commerciale dans l’âme, je sais trouver le juste équilibre entre le risque encouru par la société et la satisfaction du client dans la recherche d’une solution adaptée à nos besoins réciproques. J’ai l’esprit d’entreprise et d’équipe et ai réussi grâce à ma motivation, ma multiproposition et mon envie de réussir à surpasser mes objectifs en atteignant la meilleure performance agence (atteinte de mes cinq produits prioritaires que sont le prêt à la consommation, le credit revolving, la carte bancaire et les assurances auto et habitation).



Mes compétences :

Autonomie

Flexibilité

Rigueur