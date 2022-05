Linda SEVE

Intéressée par les domaines culturels et environnementaux, également par la communication, j'ai orienté mes études et mon parcours professionnel dans ce sens.



Ainsi, grâce à mes compétences acquises en édition/ imprimerie, complétées par des missions de valorisation culturelle, j'aborde la communication évènementielle et notamment l'organisation de salons professionnels, grand publics et étudiants depuis 2009.





Polyvalence, autonomie, rigueur sont les clés de mon activité.





Informations complémentaires :



Communication

- Organisation de manifestations : coordination des acteurs professionnels et bénévoles, recherche, gestion, organisation des animations (tables rondes, concours, ateliers, etc.).

- Edition-Infographie : mise en page, création, adaptation des supports d’information et de

communication (plaquettes, posters, calendriers, livrets techniques, lettres d’information,

programmes...)

- Relations presse : réalisation de dossiers, communiqués et conférence de presse.

- Recherche de projets, de financement.

- Relationnel et rédactionnel.



Administration

- Gestion des appels entrants/sortants, secrétariat, gestions de dossiers, frappe de masse...



Documentation

- Classement, recherche, archivage de documents.

- Gestion, approvisionnement et enrichissement de tous fonds documentaire. Indexation, revue de presse et dossiers à thèmes.



Tourisme

- Visites commentées français-anglais.

- Accueil, information, conseil, vente.



Informatique

- PAO Adobe Indesign, Photoshop, (Illustrator), Acrobat / QuarkXPress / Page Maker

- Bureautique Suite Office Open/Microsoft

- Archivage File Maker pro / Alexandrie

- Interface Windows | Mac | Linux



Mes compétences :

Communication

Édition

Environnement

Evénementiel

Infographie