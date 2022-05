Lindsay AZPITARTE.WILU.RU

J’ai acquis la double nationalité française et américaine par mon mariage et j’ai eu l’opportunité à mon arrivée en France il y a plus de 10 ans d’intégrer le groupe LVMH (Parfums Christian Dior).



Dans cette société prestigieuse j’ai construit progressivement ma carrière dans le métier des produits de luxe et plus particulièrement le marketing.



Entre mars 2010 et mai 2012, j'ai travaillé dans le secteur de la mode pour la marque de lingerie LOU PARIS, en charge du développement de la collection et la stratégie marketing et communication.



Depuis juin 2012, je suis Directrice Marketing chez Shiseido Europe.



Mes compétences :

Marketing

Management

Community management

Communication