Lindsay GROS

Je recherche un poste qui me permet d'être au plus près des projets sur lesquels je travaille. J'apprécie la diversité de mon travail. J’aime avoir une vision globale d’un projet et être en relation avec des interlocuteurs d’horizons divers. Le métier de chef de projet me permet d'être très polyvalente et de faire appel à des compétences variées : techniques, managériales et commerciales. Pour autant, je souhaiterais passer de la casquette très fonctionnelle de chef de projet / chargée d'affaires à une casquette plus technique d'ingénieur procédés. D'ici 5 ans je me vois évoluer dans un poste de chef de projet en dimensionnement d'installations industrielles. Mon objectif professionnel étant de devenir une référence de part ma rigueur et mon sérieux dans mon entreprise et mon secteur d'activité.





Mes compétences :

Mécanique des fluides

Gestion de projet

Génie des procédés

Etudes réglementaires / Inspection