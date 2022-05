Lindsay MORO

Qui suis-je ?



> Je suis passionnée par les nouvelles technologies et le web, c'est pourquoi j'en ai fait mon métier. Je suis une personne créative, réactive et organisée. Je fais tout pour aller au bout de mes projets et me surpasser pour atteindre mes objectifs.





Mon parcours



> Diplômée d'un Master 2 en Marketing Digital & E-business, mes études et mes expériences professionnelles m'ont permis d'apporter des compétences singulières à mon profil et de devenir acteur du monde web de demain.

J'ai eu l'opportunité de partir 7 mois à Londres afin de développer mon anglais et mettre mes compétences en digital marketing au service d'une association étudiante.

J'ai également vécue 1 an et demi en Australie, une expérience qui m'a aidé à perfectionner mon anglais, m'ouvrir à une autre culture et découvrir une nouvelle facette du monde digital.





Aujourd'hui ?

> Je suis actuellement à l'écoute d'opportunité et prête à mettre mes compétences et expertise en digital marketing au service d'une entreprise dynamique et innovante.



Mes compétences :

Benchmarking

E-Business

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

SEO