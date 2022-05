Madame, Monsieur,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistante chargée de production événementiel en contrat de professionnalisation et c'est tout naturellement que je souhaite vous faire part de ma candidature.



En effet, titulaire d'une formation en gestionnaire de projets événementiel, je poursuis mon cursus par un « Bachelor Chef De Projets Culturels En Événementiel Artistique » à partir d'octobre 2015 avec l’Ecole Supérieur de Communication (Esupcom).



Lors de mes stages dans la production audiovisuelle (casting) et l'événementiel, j’ai pu développer mon sens du contact, de l'organisation mais aussi une capacité d'assimilation.



Je privilégie la voie de l'alternance afin de pouvoir mettre en application toutes mes connaissances assimilées en cours et monter en compétences et savoir-faire. Ce dispositif me permettra d’approfondir mes capacités et d’enrichir mon expérience professionnelle.



Je suis ainsi extrêmement motivée à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité m'est donnée, de vous démontrer ma volonté d'apprendre, ma rigueur et mes capacités à m'intégrer rapidement.



Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus de détails sur mon parcours. Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d'information complémentaire dont vous auriez besoin sur le dispositif de professionnalisation et les diverses aides octroyées aux entreprises qui choisiraient ce dispositif.





Mlle LINDY MAGONA





Mes compétences :

Créative

Organisé

Casting

Bureautique

Gestion événementielle

Evènementiel et Partenariats