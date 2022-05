Line ALLIMANN GUEBLEZ

Vous êtes une entreprise ayant le sens du service, de l’engagement avec de fortes valeurs Humaines, qui place le client au centre de l’organisation.



Je propose de vous apporter 11 années d’expérience en développement de la relation clients, en commercialisation de produits et services, en analyse de dossiers, en négociation et financement de projets financiers.



Mes précédentes missions m’ont donné le plaisir de piloter des projets de développement commercial, ainsi que d’être reconnue comme experte en financement au sein de la région.



Mon dernier challenge personnel et professionnel a été la réussite d’un Master 2 Management et Administration des Entreprises « Management de projet » à HEC Genève et IAE Savoie Mont Blanc.



Cette formation m’a permis d’appréhender l’ensemble de la chaine de valeur de l’entreprise, de renforcer mes compétences en Management ainsi que de développer un savoir-faire complémentaire dans la Conduite de Gestion de Projet.



N'hésitez pas à me contacter au :

+33 (0)6 83 58 77 32