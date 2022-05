Line DAUGER

Après une expérience confirmée en aménagement industriel et en développement de l'offre de services et immobilier d'entreprise pour attirer les entreprises sur les ZAC ou opérations portées par les aménageurs-investisseurs privés,

j'interviens en conseil pour les collectivités locales ainsi qu' en montage d'opérations et apport d'affaires pour les investisseurs et promoteurs.

Je peux donc apporter aux collectivités locales ou aux SEM ,une prestation complète depuis la conception-montage jusqu'à la réalisation grâce à des partenariats de qualité avec les prestataires privés (promoteurs, opérateurs, investisseurs,utilisateurs , financiers) .

Par ailleurs je suis Business Angels et impliquée dans plusieurs associations ou CIBA.



Mes compétences :

Étude de marché

Formation commercialIsations ZAC