Sonia DAUGER

Après avoir fini mes études (une première partie très généraliste à Sc Po Paris, une deuxième partie plus spécialisée à l'Ecole de Journalisme de Lille), j'exerce le métier de journaliste à la télévision depuis bientôt 10 ans.

J'ai oscillé entre deux domaines: l'actualité sportive et la santé. J'ai collaboré au Magazine de la Santé sur France 5 (en tant que rédactrice et chroniqueuse en "sport et santé") et aux magazines sportifs de france télévisions (Tout le Sport sur France 3, Stade 2 sur France 2).



Depuis 2008, je participe à l'aventure Orange Sport où je travaille en tant que rédactrice et chef d'édition: football, basketball, tennis, actu...



Au cours de ces dix années, j'ai également effectué quelques rapides passages en radio, presse écrite, agence et sur internet.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Journalisme

Médias

Santé

Sport

Sport santé