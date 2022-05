Line FORTIER

Gestion Érigé offre ses services aux propriétaires d'immeubles afin de les libérer des activités de gestion quotidiennes et de leur permettre d'investir en toute confiance.

En s'assurant de la performance financière des immeubles et en effectuant un suivi rigoureux des dépenses, Gestion Érigé accompagne ses clients afin qu'ils fassent les bons choix et qu'ils restent concurrentiels tout en maintenant les frais d’exploitation le plus bas possible.

Nous offrons de l'accompagnement pour les investisseurs étranger qui désirent investir dans l'immobilier au Québec.



Mes compétences :

Gestion

Investissement

Entreprenariat

Gestion de patrimoine