Line JUCHAULT

Consulter pour :

-Préserver sa santé en apprenant à équilibrer ses repas et à manger plus varié.

-Améliorer son état de santé : diabète, cholestérol, triglycérides, maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, prise de poids à l'arrêt du tabac, état de carence, dénutrition, troubles digestifs, allergies alimentaires.

-Avoir un accompagnement dans des situations physiologiques particulières : enfants et adolescents, femmes enceinte et allaitante, sportifs, femmes ménopausées, personnes âgées.

-Avoir une meilleure relation à la nourriture.



Mes compétences :

Être à l'écoute

Donner des conseils nutritionnels adaptés

Analyser les besoins pour définir les objectifs

