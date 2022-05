Line LACAÏLE

Professionnel expérimenté de la finance d’entreprise et du contrôle de gestion, mes contributions se structurent selon deux axes :



- Direction financière : Au sein de grandes entreprises industrielles internationales : mise en place des règles et procédures groupe, management des équipes comptables, trésorerie et contrôle de gestion, optimisation du financement et de l’utilisation des ressources, modélisation et développement d’outils de planification financière;



- Expertise : Enseignement en école de gestion universitaire. Études organisationnelles et financières des services supports et pharmacie au sein d’un centre hospitalier universitaire. Management de transition – Responsable du contrôle de gestion d’un distributeur de gaz naturel en contexte d’intégration.





Mes compétences :

Budget

Services

Modélisation financière

Comptabilité analytique

Analyse financière

Industrie

International

Direction financière

Comptabilité

IFRS