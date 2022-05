Lino Biangani BAROSE

Mes compétences :

SAP SD

SAP MM

SAP

SAP FI

SAP CO

back office

SAP IS CS

SAP ABAP iDOC

middle office

SAP SD Taxes

SAP QM

SAP PS

SAP PP

SAP PM

SAP Netweaver > SAP BW

SAP LE

SAP IS TAS

SAP IS R

SAP IS Health

SAP IS DM

SAP IS BANKING

SAP IS

SAP HR OM

SAP HR

SAP CO PC

SAP CO PA

SAP ABAP

Prism

PABX

Oracle

Offshore Oil & Gas

Globus T24

Credit Management

Compaq/Digital Hardware

BULL

Avionics

Audit