Diplômé d’un Master professionnel en Economie Sociale et Solidaire, je suis qualifié en ingénierie de projet et sensibilisé aux politiques publiques de développement des territoires.



A travers deux postes de chargé de mission, j'ai appris à concevoir, mettre en place et évaluer un projet, à rechercher des financements, à maintenir et à développer des partenariats. J'ai aussi pu travailler avec divers publics en difficulté sur de nombreuses thématiques sociales.



Je suis particulièrement sensible aux questions d'insertion sociale et professionnelle, de cohésion, de développement durable et de respect des territoires et des minorités.



Etant actuellement à la recherche d'un emploi, je propose mes compétences pour les postes de chargé de mission, d'animateur, de coordonnateur ou encore de médiateur.