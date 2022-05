Lionel ABBOU

Responsable Grands comptes et région Sud, CROSO France, Groupe Julius CRONENBERG.

Vente de mobilier urbain, de guidage intérieur, de matériel en inox pour garde-corps, à une clientèle de grands comptes et distributeurs.

Croso France commercialise les gammes BELTRAC et VIA GUIDE ( Guidage), MANNUS et URBANUS (mobilier Urbain), CROSINOX et CROSILUX (produits inox pour garde-corps, main-courantes à Leds).



En charge du développement national des gammes de matériel de guidage et d'accueil VIA GUIDE pour les aéroports Français, et QMetrix, système de contrôle et de gestion du nettoyage QCC, et systèmes électroniques de mesure du temps d'attente QTRAC. http://www.qmetrix.com

ces systèmes permettent un management complet des files d'attente (comptage des passagers, analyse de fréquentation, mesure du temps d'attente, etc.



Mes compétences :

Marketing

Informatique

Création graphique

Musique

Vente