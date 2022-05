Lionel ADAMCZAK

Logisticien professionnel et de formation. Une experience de management Supply Chain dans un contexte international completee par plus de deux annees en achats a realiser du sourcing, de la negociation, des audits et du developpement fournisseur. Pret pour un nouveau challenge.



Mes competences et mon reseau d'imprimeries (numerique UV, solvent, offset, serigraphie) en Pologne d'excellente qualite sur divers supports (papier, tissus, plastiques, bois, verre) me permettent d'exercer l'activite de Print Manager. Je suis egalement capable de sourcer les technologies necessaires a des projets plus complexes. Professionnels contactez-moi pour un chiffrage.



Mes compétences :

Lean supply chain

Audit qualité

Négociation achats

Logistique

Transport

Achats

Print management