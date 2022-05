Lionel ALBERT

Couvrant Europe, Afrique et Moyen-Orient, mon role est de définir la stratégie commerciale des offres Oracle Supply Chain et Manufacturing, et d'accompagner nos grands clients dans leur transformation digitale.





Mes compétences :

Management : Local et international, Conseil, Avant-Ventes

Métiers : Recueil, Analyse des besoins métiers, Adéquation, construction d'architecture fonctionnelle, accompagnement de maitrise d'ouvrage.

Conseil : Construction et vente de proposition de services

Construction et vente de solutions progicielles

Participation au comité de direction de projets

Supply Chain

S&OP

IBP



Plus d'information sur Oracle Supply Chain http://cloud.oracle.com/scm



Integrated Planning

Value Chain

Order Management

Saas

Management international

Business development

Logistique