Lionel APOSTOLO

Après une formation d'ingénieur spécialisée en management de projets industriels, j'ai occupé des fonctions opérationnelles dans le cadre de projets des industries du raffinage, de la pétrochimie, de la pharmacie et du gaz.

J'ai ensuite orienté ma carrière vers la vente et la gestion d'affaires toujours dans le domaine du management de projets.

Mes fonctions ont ensuite évolué vers des responsabilités élargies et diversifiées, et j'ai accompagné le développement de la société ECP sur un rythme annuel moyen de croissance de 15%.

J'ai ainsi occupé le poste de Directeur des Opérations, englobant le développement commercial, le pilotage opérationnel des affaires et le recrutement. En tant que membre du Comité de Direction, j'ai contribué à l'orientation de la stratégie et de sa mise en oeuvre opérationnelle.

Je suis aujourd'hui Directeur Général d'ECP.



Mes compétences :

Conseil

Consultant senior

Directeur des opérations

Directeur général

Energie

gaz

Gestion de projet

Management

Management de projet

Nucléaire

pétrole

Industrie