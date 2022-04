Sylvain RAFFY

Depuis plus de huit (8) années, Je suis Acheteur industriel de prestations, matériels, services, maintenance et travaux.



Domaine d'achat: matériel manufacturé, tuyauterie, génie civil, prestations technique sur site.

Portefeuille Achat annuel: 20M€



Fonctions:

 Achats (sous-traitance industrielle, matériels industriels, prestations de services et travaux, sourcing).

 Contrat (rédaction, analyse et suivi contractuel, gestion des litiges).

 Process d’appels d’offres.

 Contractualisation commandes.

 Consultation, négociation, définitions des tarifs annuels.

 Coordination/suivi délai fournisseurs sous-traitance.

 Commerce import/export négociation, logistique, incoterm.

 Négociation délai-prix pour amélioration et décisionnaire des pénalités de retard.

 Suivi projet (coordination entre les services Qualité, Arrêts, Engineering, Planning, Liaisons vente et Production)

 Connaissance produits Cameron pétrole (pièces usinés, forges, cladding)

 Connaissance du marché et des fournisseurs (secteur industrie pétrolière, pétro chimique, genie civil, mécanique).

 Green-Belt certifié 6 Sigma.

 Certified BASIC & Value engineering.



== > Je suis ouvert à toutes opportunités ou challenges sur des postes de responsable Achats, acheteur, contract manager ou fonctions commerciales; dans des milieux industriels,si possible basé à l'étranger ou demandant mobilité et disponibilité pour des déplacements, anglais et espagnol courant (opérationnel en milieu professionnel).



Mes compétences :

Achats

acheteur

Acheteur industriel

Amerique du sud

Chine

Drilling

Export

Import

Import Export

pétrole

Rugby

Transport

Achats industriels

Pétrochimie

Forage

Logistique

Négociation

Gestion de projet

Management