Papa d'une fille 16 mois, vit en concubinage à Agen (47).



J'ai 33 ans et je suis depuis 8 ans chez BERNER. J'ai évoluer du poste de vendeur au poste de manager commercial sur la région Midi Pyrénées .



Mes mots clés: humour, respect, travail, amour, simplicité.



Groupe préféré: Black keys.



Meilleur film: the pianiste.



Livre le plus prenant: le vol des cigognes (JB Grangé).