Lionel BADO

J’ai 20 ans d’expérience en tant que responsable opérationnel et manager de projets transversaux au sein d’entreprises industrielles internationales.



Domaine de compétences :

- Direction de sites

- Supply Chain Management

- Excellence Opérationnelle (certifié Black Belt Lean Six Sigma)



Secteurs : consulting (conseil technologique, industrie minière et métallurgique), ferroviaire, aéronautique, arts de la table, flaconnage pour l’industrie du parfum/pharmacie, chimie







Mes compétences :

Direction de site

Relations sociales & syndicales

Black Belt Lean 6 sigma

Supply chain management

Supply chain management et stratégie

logistique internationale

Black Belt

Supply Chain

Planification

Logistique

Lean Six Sigma

Transport

Commerce international