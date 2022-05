Lionel BAL

Mon parcours aux postes professionnellement différents mais complémentaires, au sein de grands groupe et PME, m'ont permis d'acquérir beaucoup de compétences diverses et variées.



Parmi celles-ci, je peux citer la gestion des coûts et des délais, le travail en équipe pluridisciplinaire, la communication, le dynamisme…



Aujourd’hui, ces éléments sont des clefs importantes, dans le monde industriel, où le besoin de rentabilité et de réactivité sont essentiels.





Mes compétences :

CATIA

Solidworks

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel