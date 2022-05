Lionel BARRACHIN

Autodidact

Directeur de site, directeur technique dans la mécanique de précision, j'ai acquis une solide expérience dans la conduite de projet chez un équipementier automobile. (Développement de fonctions complètes à haute valeur ajoutée).

Pole de compétence du groupe pour l'étude et la réalisation de moule pour l'injection aluminium.

J’ai su évoluer dans les différents services de l’entreprise et je peux justifier aujourd'hui de compétences dans le domaine de la gestion et du management de l’entreprise.

Je suis un manager opérationnel confirmé et autonome, ayant encadré une équipe de 58 personnes,.

Reconnu comme expert auprès de Renault et de Peugeot , je participais à de nombreux projets de développement sur plateau à Paris.



Mes compétences :

autonome

Direction technique

Management

Management opérationnel

Technique