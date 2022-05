Lionel BAUDRON

Rattaché au Vice-Président des Systèmes d’Information (CIO), je dirige un service en charge des Domaines Opérationnels Points de Vente, Monétique, Billetterie, Gestion des Files d’Attente et des Flux des Visiteurs, FastPass®, Informations Dynamiques et Contrôle d’Accès (clients et employés).



Au sein de la division Technology, je porte la responsabilité de programmes majeurs de transformation : Expérience Digitale des Visiteurs, MagicPass®, Programme StartUp et Conformité PCI.



o Conseil aux directions utilisatrices, gestion des relations avec les fournisseurs et prestataires, responsable du support logiciel et matériel, de la maintenance des applications des domaines concernés (24h/7j).

o Définition et mise en oeuvre de la stratégie IT à moyen et long terme.

o Définition, optimisation et gestion du budget de mon département.



Depuis décembre 2007, j’assure à tour de rôle, la direction opérationnelle des parcs.

Depuis 2014, membre de la cellule de crise de Disneyland Paris.



Mes compétences :

EMV

Direction de Projets