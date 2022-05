Lionel BEAUDOIN

CINREL est spécialisée dans le développement de logiciels Internet pour mettre en ligne des bases de données conséquentes avec optimisation des recherches.



Depuis 2004, CINREL est éditeur du logiciel PHONE SERVER pour plate-formes télémarketing.



CINREL édite également MEETORIUM, réseau social pour les associations personnelles et professionnelles.



Depuis le début, CINREL maîtrise en interne ses propres outils de développements informatiques et ses hébergements Internet et téléphonie en VOIP sur ses propres serveurs dans son Data Center situé à LYON.



