Lionel BEAUMEL

Depuis 2010, je suis ingénieur équipements chez STMicroelectronics sur les équipements de photolithographie (Stepper et Scanner PAS5500 d'ASML et Twinscan). Je mets à profit mon expérience et mes compétences du commissioning afin d'assurer la fiabilité des équipements de production en équipe excentrée.



De 2007 à 2010 en tant qu'ingénieur commissioning chez Ing'Europ, j'ai eu l'occasion de travailler pour des sociétés leader de leur domaine.



Depuis octobre 2009:

Client : ALSTOM, Fos-sur-Mer (13), mise en service centrale à cycle combiné (420MW), Projet CombiGolfe

- > Responsable d'une équipe de 5 ingénieurs pour la conduite et la mise en service de la centrale.

- > Reporting des évènements au commissioning engineer.

- > Formation du personnel exploitant.



D'ocobre 2008 à septembre 2009

Client : ALSTOM, Fos-sur-Mer (13), mise en service centrale à cycle combiné (480MW), Projet CyCofos

- > Ingénieur conduite lors des essais de mise en service.

- > Soutien technique pour la réalisation des essais.

- > Formation du personnel exploitant.



Juillet/Aout 2009

Client : EDF, Aramon (30), rénovation tranche 1 (700MW) de la centrale thermique

- > Soutien technique pour la réalisation des essais de mise en service.



De juillet 2007 à Mars 2008

Client : ARCELORMITTAL, Fos-sur-Mer (13), rénovation Haut Fourneau n°1 et Coulée Continue n°1

- > Réalisation du planning des essais

- > Estimation des essais à réaliser en partant des essais élémentaires jusqu’aux essais fonctionnels

- > Gestion des équipes d’essais et réalisation des essais.



D'octobre 2006 à juin 2007:

ENSAM, Lille (59), Projet de Fin d’Etudes au sein du laboratoire de l’ENSAM de Lille.

- > Etude et mise en place d’un système d’usinage robotisé sur un robot STÄUBLI.

- > Etude, conception, optimisation et réalisation de la pièce d’adaptation pour la broche UGV

- > Etude et analyse comportementale et vibratoire du process d’usinage.

- > Optimisation du process d'usinage.



Mes compétences :

CAO

lean manufacturing

MS-Project

Planning

Productique

Amélioration continue

Maintenance industrielle

Analyser écouter réfléchir agir