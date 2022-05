Lionel BELOUD

Passionné par la pêche, l'élevage et la nature je me suis orienté vers un BAC technologie agricole (STAE).

Pendant ces 3 ans d'études, j'ai étudié plus particuliérement les domaines de l'élevage, l'agronomie, l'écologie, la biologie et l'économie. Durant cette formation, j'ai effectué un stage d'une semaine chez un pisciculteur CHARLES MURGAT (élevage des truites). Suite à cette découverte de cet élevage, je décidai de faire mon stage de mémoire dans cette entreprise. Motivé et intérésé par cette production, je continuai mes études vers un BTSA productions aquacoles. Pendant ce BTSA, je découvrai d'autres espèces aquacoles que la truite tels que l'esturgeon, les huitres, les moules et les poissons d'ornement.



Conscient des conséquences des activité humaines sur l'environnment et notamment l'agriculture. Pendant ces différentes formations, la problématique du développement durable m'a été exposée dans différents modules. C'est pour ces raisons que je continuai mon cursus vers une licence pro avec une spécialisation en écomarking des produits biologiques. Cette formation me permetta de completer mon BTSA obtenu dans les domaine du marking et découvrir vraiment la filiere de l'agriculture biologique. Pendant cette formation, je réalisai avec deux autres étudiants une étude de marché en Rhone Aples pour l'association Bioconvergence, sur une période de quatre mois. Suite au stage de fin d'étude dans un magasin bio, je fus embauché en contrat de qualification (CQP)comme vendeur conseil en produits bio.



Je devais présenter un produit lors de l'excamen et évidemment je choissisai la truite. Pour agrémenter mon dossier, j'ai pris contact avec une pisciculture certifiée bio. Cette dernière m'embaucha le CQP obtenu. Mes principales missions ont été l'élevage des truites et des alevins,la transformation, la commercialisation et la reproduction. J'occupai ce poste pendant presque deux années.



Depuis septembre 2008 un grossiste de produits bio: Himalavie SA fis appel à mes services et me proposa un poste dans leur entreprise.



Après la production et la vente B to B, la vente au détail. A partir de juillet 2012 je travaille dans la grande distribution chez COOP en qualité d'adjoint au chef du rayon poissonnerie au magasin du Léman centre Crissier (vaud, SUISSE) ...





