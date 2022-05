Lionel BENZONI

Bac B à Bordeaux (1976)/ EPSCI 2 ans à Cergy-Pontoise (groupe ESSEC): 76/78/ 1 an à Londres (79-80)/Parcours Club Med: entrée en 81: GO Tennis, resp Tennis puis Resp. Sports en 86.

Promu Chef de Village à Vittel en 90.

2001: mission d'un an à la DRH GO Village à Paris.

Fin 2002: Responsable RH à Lyon: 13 collaborateurs, Coordinateurs RH tout métiers dont le périmètre est l'affectation et la gestion de carrière des GO européens.

Fin 2005, Responsable Filière RH Loisirs: 6 collaborateurs Gestionnaires RH qui gèrent les GO et responsables de service des métiers loisirs (sports/Animation/ Famille/ Boutique/ Découverte/ Santé-Forme).

2009: Responsable RH des Responsables de Service Europe-Afrique: 8 collaborateurs

2012: Directeur Support Ile Maurice: RH et Prestation pour les 2 Villages (La Pointe aux Canonniers et La Plantation d'Albion).

2013: DRH Moyen Orient (Maurice, Turquie, Egypte, Israël), basé à Maurice

2015: Directeur Produits & Services Ile Maurice - Club Med 2



Mes compétences :

Créatif

Entrepreneur

Manageur

Mobile

RIGOUREUX

Sens du détail

Service client