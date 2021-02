Lionel BESSE

Pour nous, la mobilité est une attitude permanente, un regard critique et constructif posé sur l’environnement humain.



Bien décidés à proposer des alternatives de consommation à travers nos produits écologiques, nous pratiquons une conception amusante et fonctionnelle qui répond parfaitement aux attentes des nouvelles générations de consommateurs en adéquation avec les nouvelles contraintes environnementales et économiques.



Bs concept est basé sur Angers depuis 1999.



La difficulté, ce n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres...." Zhang Xianliang "



Concepts écologiques & Bio : http://www.maboutiqueambulante.fr



Mes compétences :

Formation professionnelle

Communication

Coaching

Webmarketing

Sécurité alimentaire

Merchandising

Evénementiels et salons

Stratégie digitale

Besoin client

Bio