Philippe GABER

Depuis 2008, je déploie toute mon énergie pour faire vivre et pérenniser la tradition, le savoir-faire et le fabriqué en France (Made in France). C’est pourquoi et ce, sans aucun effet de mode ou tendance, je décide de créer en 2008 et d’officialiser en 2009 philippegaber. intégralement fabriqué à Paris.



C’est une collection d’accessoires et de vêtements pour hommes, intemporel, intégralement fabriqué par mes soins de A à Z depuis mon atelier dans le 11e arrondissement de Paris. J’ai développé ce concept simple : vous commandez et je fabrique et ce, pour chaque vêtement et accessoire disponible sur ma boutique en ligne.



Le fait de fabriquer moi-même et dans l’intégralité votre commande, vous permet une totale transparence sur votre produit et vous garantir que vous avez bien acheté du 100% fabriqué en France. Mettre un nom sur un produit, est une démarche beaucoup plus personnelle et bien différente de l’industrie et des vêtements qui sont vendus dans les boutiques à ce jour. Cela m’encourage à apporter toute l’attention, la rigueur, le savoir-faire, de prendre mon temps, pour que tout soit impeccable et vous apporte entière satisfaction. Tous les produits sont en édition limitée fabriqués à la commande dans un esprit tailleur et de sur-mesure. Les cravates sont assemblées et finies avec un fil de soie de la Maison Au Ver à Soie entreprise du patrimoine français.



Vous donner le choix de faire la différence, et d’avoir votre propre look. Avoir le plaisir de porter une cravate, un écharpe, … fabriquée spécialement pour vous (et non pour la terre entière) !







https://philippegaber.fr













Mes compétences :

Luxe

Mode

Beauté

Prestashop

Web design