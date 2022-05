Philippe GABERT

Diplômé de Sciences Po Paris, section Economique et Financière, j'ai plus de 15 ans d'expérience en tant que Directeur Administratif et Financier (au sens large), principalement dans des filiales de groupes internationaux.



Avant ces fonctions opérationnelles, j'avais occupé des fonctions de siège, puisque j'avais été pendant 3 ans 1/2 l'adjoint du Directeur Financier de la Branche Composants Spéciaux de THOMSON-CSF/THALES qui venait d'être créée (périmètre 400 M €). J'ai notamment mis en place le reporting de la Branche. Outre la production des comptes consolidés de la Branche et le contrôle financier des filiales françaises et étrangères, je participais au suivi des Business Plans et plans d'actions des différentes unités de la Branche ainsi qu'à l'étude et au montage des opérations de croissance externe.



J'ai également occupé en début de carrière des postes de Contrôleur de gestion et de Responsable Trésorerie.



J'ai toujours travaillé dans des environnements complexes, orientés vers l'international et nécessitant souvent la mise en place de nouveaux systèmes de gestion et de nouvelles organisations.



Mes compétences :

Finance

Gestion

Fiscalité

Gestion de projet

Comptabilité

Contrôle de gestion

Audit

Conseil