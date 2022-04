Florence KELHETTER

MES PRINCIPALES COMPETENCES

* Concevoir et mettre en œuvre des stratégies RH innovantes et adaptées aux futurs enjeux de l’entreprise

* Accroître la performance de l’entreprise par le développement des collaborateurs

* Créer et maintenir un climat social favorable dans un environnement changeant

* Fédérer l’ensemble des collaborateurs autour d’un projet d’entreprise grâce à des actions de communication appropriées



mes challenges préférés

les entreprises porteuses de véritables projets de développement des ressources humaines et plus particulièrement celles devant anticiper ou faire face à de véritables changements qu'il faut accompagner.



Mes compétences :

restructurations

relations sociales

rémunération et avantages sociaux

talent management

change management

management international

Développement RH

Droit social

Direction des ressources humaines