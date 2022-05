Lionel BIGNOUMBA

De niveau Bachelor assistant-manager (niveau bac+3) et titulaire d’un B.T.S. commerce

international (bac+2), j’ai achevé en septembre 2008 une mission de 5 mois en tant qu’agent de transit,

chez d’importants clients du secteur aéronautique tels que Rockwell Collins, Latécoère, ou encore

Honeywell pour le compte de SDV Colomiers (Toulouse), organisateurs de transports internationaux.



A l’aise à l’import et à l’export, mon expérience chez SDV m’a permis d’exercer en multimodal

(aérien, maritime et route).



Par la suite, j'ai intégré Kuehne+Nagel Toulouse comme agent de transit import-export, en charge de la gestion du service import aérien.



Après une expérience en tant que Responsable Transit aérien chez Panalpina Gabon, j'ai occupé un poste de Chef Transit d'une cellule transit oil & gas dédiée au client Shell Gabon chez SAGA Gabon à Port-Gentil.



Aujourd'hui co-fondateur d'un cabinet de consulting notamment en transport et logistique, 2L Services, j'ai pour objectifs d'effectuer des missions en entreprises.



Mes motivations : le développement du réseau professionnel, le partage de connaissances, et les opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Export

Commerce international

Transport

Import

Fiscalité douanière

Management

Négociation

Transport maritime

Déclarant en douane

Logistique

Transport Aérien

ERP

Transport international