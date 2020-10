Lionel CHEVALLIER

Mon parcours culinaire, collective, commerciale et événementiel, aidant dans mes missions quotidiennes qui sont diverses et variés est de venir en aide aux opérationnels.



Les missions peuvent être d'ordre

-Une prestation qui est en perte de vitesse, celle ci devra être re-dynamisé par une présentielle avec les équipes.

-Un dérapage matière qui devra être analyser, puis mettre en place des plans d'améliorations.

-Le mise en place par la formation, déploiement et suivi de l'outil de gestion de production groupe.

-L'aide aux équipes commerciales et marketing pour la présentation des appels d'offres pour la partie culinaire.



Mes compétences :

Cuisine collective

Gestion de projets

Management

Gestion de production

Cuisine traditionnelle

Conception

Cuisine gastronomique

Informatique de gestion

Outil informatique

Outils de pilotage