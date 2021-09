Lionel DE MINGUINE

Créatif, esprit analytique et de synthèse, vision stratégique de l’entreprise. Engagé pour la satisfaction clients et la culture du résultat. Dirige des changements complexes en fédérant les équipes.



DOMAINE D’EXPERTISE : Instauration des meilleures pratiques / anticipation des enjeux futurs

✦ Leadership digital capable de collaborer et d'encourager l’innovation pour des implémentations à court, moyen et long terme

✦ Analyser, comprendre les besoins opérationnels actuels et futurs et les transcrire pour les équipes IT

✦ Expertise logistique & transport adaptable aux différents modèles de distribution

✦ Etre acteur et pilote du changement

✦ Culture ERP, TMS, WMS, Business Intelligence et Big data

✦ Anglais : Capacité professionnelle complète



Mes compétences :

Transport

Logistique

Supply chain

Management

Gestion de projets

Transport Management

Logistics

Manage all the road

Team Management

Supermarkets

SAP

Project Management

Operation Planning

Logistics Management

Invoicing

Forecasting

EDI

Business Objects

Transport routier